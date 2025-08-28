Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 75,66 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 75,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 75,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.609 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,99 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,44 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,08 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet