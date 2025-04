Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Kursplus

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 68,22 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 68,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 68,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,06 EUR. Zuletzt wechselten 11.781 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,96 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 6,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,54 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,33 EUR je Continental-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 04.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,33 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,10 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,95 EUR je Continental-Aktie.

