Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag um Nulllinie

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Continental-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 65,54 EUR.

Die Continental-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,54 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,98 EUR aus. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 65,40 EUR ein. Mit einem Wert von 65,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 82.590 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,16 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,46 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 36,74 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,23 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,88 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

