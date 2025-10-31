Continental Aktie News: Continental am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 65,70 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 65,70 EUR zu. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,82 EUR. Mit einem Wert von 65,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.057 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 0,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2024 bei 41,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 68,88 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

