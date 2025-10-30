Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 65,68 EUR nach.

Das Papier von Continental befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 65,68 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 65,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.937 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,16 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2024 Kursverluste bis auf 41,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 36,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,23 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,88 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 5,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

