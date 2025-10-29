DAX24.267 -0,1%Est505.720 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1631 -0,2%Öl64,23 -0,4%Gold4.017 +2,0%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen fest -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, Redcare, adidas, RWE im Fokus
Notierung im Fokus

Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag ins Plus

29.10.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 65,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,62 EUR -0,66 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 65,68 EUR zu. Bei 65,74 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,38 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 13.218 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 65,46 EUR. 0,33 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,87 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

