So entwickelt sich Continental

Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag freundlich

28.10.25 16:08 Uhr
Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 65,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
65,28 EUR -0,22 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 65,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 65,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 147.604 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 65,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,27 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 36,72 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen