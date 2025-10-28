Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Continental im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 65,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 65,50 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,62 EUR zu. Mit einem Wert von 64,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 71.008 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 65,62 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 57,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 68,88 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,92 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

