Continental Aktie News: Continental kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 65,36 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Continental-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 65,36 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 65,36 EUR. Bei 64,98 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 12.516 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 0,15 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,56 Prozent.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,23 EUR je Continental-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,92 EUR je Aktie.

