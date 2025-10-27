Continental Aktie News: Continental am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 64,86 EUR. Bei 64,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.947 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.10.2025 erreicht. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2024 Kursverluste bis auf 41,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,23 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 68,88 EUR an.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

