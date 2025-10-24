Continental Aktie News: Continental am Mittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 64,74 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 64,74 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 64,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 157.437 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,80 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 0,09 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 41,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

