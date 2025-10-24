Continental Aktie News: Continental am Freitagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 64,52 EUR zu.

Das Papier von Continental konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 64,52 EUR. Bei 64,88 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 63,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 305.715 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,88 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,56 Prozent. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 55,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,88 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach 1,52 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 6,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse