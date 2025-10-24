DAX24.170 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.058 -1,7%
Fokus auf Aktienkurs

Continental Aktie News: Continental am Vormittag gesucht

24.10.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Vormittag gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 64,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,08 EUR 1,00 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 64,44 EUR. Bei 64,44 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.486 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,44 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 35,66 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,01 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

mehr Analysen