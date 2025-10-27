DAX24.255 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.031 -1,2%
Fokus auf Aktienkurs

Continental Aktie News: Continental am Montagmittag billiger

27.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 64,36 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 64,36 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 64,20 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 64,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.445 Continental-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,98 EUR) erklomm das Papier am 24.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,58 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

mehr Analysen