Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 65,14 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 65,14 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 65,46 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,66 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.360 Stück gehandelt.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,46 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 0,49 Prozent zulegen. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 36,35 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,23 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie.

Continental veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,94 EUR je Aktie aus.

