Continental Aktie News: Continental am Nachmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Bei der Continental-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 65,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 66,08 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 65,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130.062 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 66,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (41,46 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,51 Prozent.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 5,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

