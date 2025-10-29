Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,86 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 65,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 66,08 EUR. Bei 65,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.319 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,08 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 0,33 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,23 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,88 EUR.
Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen