Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 65,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 66,08 EUR. Bei 65,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.319 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,08 EUR) erklomm das Papier am 29.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 0,33 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,23 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse