DAX24.101 -0,1%Est505.692 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T SAP 716460 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange Pyramid: Trendwende in vollem Gange
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kurs der Continental

Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag stabil

30.10.25 09:22 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag stabil

Die Aktie von Continental hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 65,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
65,72 EUR 0,22 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,90 EUR an der Tafel. Bei 66,16 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,90 EUR nach. Mit einem Wert von 66,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.673 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 66,16 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 0,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,46 EUR ab. Abschläge von 37,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 68,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen