Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag stabil

Kurs der Continental

Die Aktie von Continental hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 65,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Continental-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,90 EUR an der Tafel. Bei 66,16 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,90 EUR nach. Mit einem Wert von 66,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.673 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 66,16 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 0,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,46 EUR ab. Abschläge von 37,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,23 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 68,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,52 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 5,92 EUR je Aktie aus.

