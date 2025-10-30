Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 65,98 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 65,98 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 66,16 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.886 Continental-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,16 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,27 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2024 Kursverluste bis auf 41,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 37,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,23 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,88 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,45 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 5,92 EUR im Jahr 2025 aus.

