Blick auf Continental-Kurs

Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Freitagmittag fester

31.10.25 12:04 Uhr
Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Freitagmittag fester

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 65,74 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 65,74 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.359 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 66,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 0,64 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 58,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,23 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

