CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag höher

25.11.25 16:09 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag höher

Die Aktie von CureVac zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CureVac-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 5,17 USD.

CureVac
4,50 EUR 0,11 EUR 2,41%
Im NASDAQ-Handel gewannen die CureVac-Papiere um 15:51 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 5,19 USD. Bei 5,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 20.344 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 USD.

CureVac ließ sich am 15.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac 1,66 USD je Aktie generiert. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 99,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542,57 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die CureVac-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.04.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

