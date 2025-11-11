DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.485 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,06 +1,6%Gold4.130 +0,3%
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Dienstagabend nordwärts

11.11.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Dienstagabend nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 29,82 USD zu.

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 29,82 USD. Zwischenzeitlich stieg die D-Wave Quantum-Aktie sogar auf 30,02 USD. Bei 28,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 2.721.596 Aktien.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. 56,77 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,42 USD fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 95,24 Prozent.

Am 06.11.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,74 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte D-Wave Quantum am 10.04.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,209 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

