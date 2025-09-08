DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.517 -0,4%Nas21.951 +0,3%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1715 ±0,0%Öl67,61 +1,6%Gold3.647 +0,6%
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
So bewegt sich Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

10.09.25 16:11 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 36,83 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
37,46 EUR -0,15 EUR -0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 36,83 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 665.832 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 23,08 Prozent zulegen. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 24,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,69 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,25 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
