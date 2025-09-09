DAX23.768 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg?
CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
So entwickelt sich Daimler Truck

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag südwärts

10.09.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 37,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
36,89 EUR -0,72 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 37,50 EUR abwärts. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,43 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,59 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 20.789 Aktien.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,88 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 26,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

