Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag südwärts

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 37,50 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 37,50 EUR abwärts. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,43 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,59 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 20.789 Aktien.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,88 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 26,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,62 EUR je Aktie belaufen.

