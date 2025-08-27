Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag stärker

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,60 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,60 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,70 EUR. Bei 40,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 14.681 Stück.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 11,65 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 37,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,69 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Aktie aus.

