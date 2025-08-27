DAX24.158 +0,5%ESt505.430 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.397 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Blick auf Daimler Truck-Kurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag stärker

28.08.25 09:25 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40,76 EUR 0,39 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Daimler Truck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,60 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 40,70 EUR. Bei 40,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 14.681 Stück.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 11,65 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 37,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,69 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen