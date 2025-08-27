Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 40,64 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 40,64 EUR. Bei 40,80 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,29 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 211.346 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,14 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,25 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Daimler Truck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

