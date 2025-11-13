Dank größerer Flotte

Sixt-Aktie: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft

13.11.25 07:52 Uhr

Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal weiter zugelegt und mehr verdient.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr aber nicht mehr einen ganz so großen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. So geht Sixt jetzt von einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro aus, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen ein Plus von 5 bis 10 Prozent im Plan. Bei der Vorsteuerrendite erwartet das Management weiter einen Wert von rund 10 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Erlös dank einer ausgeweiteten Flotte um 6,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Dabei bremste der schwache US-Dollar etwas. Vor Steuern kletterte der Gewinn im saisonal starken Sommer- und Urlaubsquartal um knapp fünf Prozent auf 258 Millionen Euro. /men/zb PULLACH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Sixt SE, 360b / Shutterstock.com