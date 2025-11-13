DAX24.380 ±-0,0%Est505.811 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1607 +0,1%Öl62,62 -0,1%Gold4.237 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Dank größerer Flotte

Sixt-Aktie: Gewinn vor Steuern legt zu - Umsatzprognose gedämpft

13.11.25 07:52 Uhr
Sixt-Aktie: Gewinnanstieg - doch der Umsatzausblick trübt die Stimmung! | finanzen.net

Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal weiter zugelegt und mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sixt SE St.
75,20 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr aber nicht mehr einen ganz so großen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. So geht Sixt jetzt von einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro aus, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Pullach mitteilte. Bisher standen ein Plus von 5 bis 10 Prozent im Plan. Bei der Vorsteuerrendite erwartet das Management weiter einen Wert von rund 10 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Erlös dank einer ausgeweiteten Flotte um 6,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Dabei bremste der schwache US-Dollar etwas. Vor Steuern kletterte der Gewinn im saisonal starken Sommer- und Urlaubsquartal um knapp fünf Prozent auf 258 Millionen Euro.

/men/zb

PULLACH (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sixt

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sixt

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sixt SE, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sixt SE St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sixt SE St.

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
13.10.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
03.10.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025Sixt SE St BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Sixt SE St BuyWarburg Research
13.10.2025Sixt SE St KaufenDZ BANK
03.10.2025Sixt SE St BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2025Sixt SE St HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2024Sixt SE St HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
03.05.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
05.04.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
02.03.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank
07.01.2022Sixt SE St ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sixt SE St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen