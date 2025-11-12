Sixt Aktie
Marktkap. 3,19 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung des Ausblicks durch den Autovermieter sollte stützend wirken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:33 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:33 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,15 €
|Abst. Kursziel*:
31,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|09:36
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|13.10.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|12.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|03.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.04.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|02.03.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|07.01.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.24
|Sixt Halten
|DZ BANK