Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

19:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen von Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers ließen Rückschlüsse auf ein solides drittes Quartal des deutschen Autovermieters zu, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für das US-Geschäft./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com