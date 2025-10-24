DAX 24.279 -0,1%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.433 +0,3%Top 10 Crypto 15,87 -0,5%Nas 23.869 +1,0%Bitcoin 98.584 +0,6%Euro 1,1666 +0,1%Öl 64,31 -2,2%Gold 3.958 -0,8%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Sixt Aktie

77,95 EUR +0,90 EUR +1,17 %
STU
Marktkap. 3,23 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

19:11 Uhr
Sixt SE St Buy
Sixt SE St.
77,95 EUR 0,90 EUR 1,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen von Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers ließen Rückschlüsse auf ein solides drittes Quartal des deutschen Autovermieters zu, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für das US-Geschäft./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,85 €		 Abst. Kursziel*:
28,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,29%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

