Sixt Aktie
Marktkap. 3,23 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen von Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers ließen Rückschlüsse auf ein solides drittes Quartal des deutschen Autovermieters zu, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für das US-Geschäft./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,85 €
|Abst. Kursziel*:
28,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,29%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|19:11
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|13.10.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|19:11
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|13.10.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|19:11
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|13.10.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|03.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.04.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|02.03.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|07.01.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.24
|Sixt Halten
|DZ BANK