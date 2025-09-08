DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.473 -0,5%Nas21.864 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.645 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Debüt an der Börse

Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis

10.09.25 20:43 Uhr
NYSE-Aktie Klarna gefragt: Klarna feiert erfolgreichen Börsengang - Kräftiges Kursplus | finanzen.net

Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat am heutigen Mittwoch den Gang an die New Yorker Börse (NYSE) gewagt. Anleger blicken gespannt auf den ersten Handelstag unter dem Kürzel "KLAR".

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
101,00 EUR 16,20 EUR 19,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
647,70 EUR -6,70 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
255,30 EUR 1,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
129,68 EUR 0,46 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Klarna startet heute an der NYSE unter dem Ticker KLAR
• IPO umfasst 34,3 Millionen Aktien, Preisspanne im Vorfeld bei 35-37 US-Dollar festgelegt
• Banken wie Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley & Co. begleiten das Listing

Wer­bung

Erfolgreicher Gang aufs Börsenparkett

Der schwedische Bezahldienstleister Klarna hat am heutigen Mittwoch seinen mit Spannung erwarteten Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) vollzogen. Unter dem Tickersymbol "KLAR" wurden insgesamt 34,3 Millionen Aktien platziert - davon 5,56 Millionen von Klarna selbst sowie 28,76 Millionen von Altaktionären. Zusätzlich besteht für die Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption über weitere 5,1 Millionen Aktien.

Die Aktien wurden für 40 US-Dollar ausgegeben. Der Erstkurs wurde bereits bei 57 US-Dollar markiert - damit fuhren Anleger der frühen Stunde kräftige Gewinne ein. Schon der Ausgabepreis hatte über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar gelegen. Derzeit tendiert die Klarna-Aktie an der NYSE 14,98 Prozent stärker bei 45,99 US-Dollar.

Stimmungstest für Tech-IPOs

Geführt wurde das IPO von einem großen Konsortium internationaler Banken, darunter Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley als Joint Bookrunner. Analysten werten das Börsendebüt als wichtigen Stimmungstest für Tech-Börsengänge in den USA - insbesondere nach dem zuletzt enttäuschenden Start von CoreWeave.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Klarna Bank AB, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Klarna

DatumMeistgelesen
Wer­bung