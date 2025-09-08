Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat am heutigen Mittwoch den Gang an die New Yorker Börse (NYSE) gewagt. Anleger blicken gespannt auf den ersten Handelstag unter dem Kürzel "KLAR".
Erfolgreicher Gang aufs Börsenparkett
Der schwedische Bezahldienstleister Klarna hat am heutigen Mittwoch seinen mit Spannung erwarteten Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) vollzogen. Unter dem Tickersymbol "KLAR" wurden insgesamt 34,3 Millionen Aktien platziert - davon 5,56 Millionen von Klarna selbst sowie 28,76 Millionen von Altaktionären. Zusätzlich besteht für die Konsortialbanken eine 30-tägige Mehrzuteilungsoption über weitere 5,1 Millionen Aktien.
Die Aktien wurden für 40 US-Dollar ausgegeben. Der Erstkurs wurde bereits bei 57 US-Dollar markiert - damit fuhren Anleger der frühen Stunde kräftige Gewinne ein. Schon der Ausgabepreis hatte über der angepeilten Spanne von 35 bis 37 Dollar gelegen. Derzeit tendiert die Klarna-Aktie an der NYSE 14,98 Prozent stärker bei 45,99 US-Dollar.
Stimmungstest für Tech-IPOs
Geführt wurde das IPO von einem großen Konsortium internationaler Banken, darunter Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley als Joint Bookrunner. Analysten werten das Börsendebüt als wichtigen Stimmungstest für Tech-Börsengänge in den USA - insbesondere nach dem zuletzt enttäuschenden Start von CoreWeave.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Klarna Bank AB, Piotr Swat / Shutterstock.com
