Deutsche Bank AG verleiht Deutsche Börse-Aktie Buy in jüngster Analyse
Deutsche Bank AG hat eine umfassende Prüfung der Deutsche Börse-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Esschborner seien solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar.
Das Papier von Deutsche Börse konnte um 11:32 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 206,80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,81 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.655 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 7,6 Prozent nach unten.
