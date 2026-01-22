DAX25.191 +1,4%Est506.075 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,5%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.103 +1,3%Euro1,1884 +0,1%Öl69,13 -0,7%Gold5.062 -0,4%
Deutsche Börse-Analyse im Blick

Deutsche Börse-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

12.02.26 13:19 Uhr
Das musst du wissen: Barclays Capital bewertet die Deutsche Börse-Aktie mit Overweight

Deutsche Börse-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Grace Dargan unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
206,90 EUR 2,40 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebit) im Erwartungsrahmen, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Börsenbetreibers für 2026, die über den Erwartungen lägen, seien bestätigt worden. Für eine leicht positive Kursreaktion sollten die Neuigkeiten ausreichen, glaubt die Expertin.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Börse-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 207,30 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 39,89 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 189.896 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 7,3 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

