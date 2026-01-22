Deutsche Börse-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Deutsche Börse-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Grace Dargan unterzogen.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebit) im Erwartungsrahmen, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Börsenbetreibers für 2026, die über den Erwartungen lägen, seien bestätigt worden. Für eine leicht positive Kursreaktion sollten die Neuigkeiten ausreichen, glaubt die Expertin.
Die Aktie legte um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 207,30 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 39,89 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 189.896 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 7,3 Prozent.
