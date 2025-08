Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag auf grünem Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,29 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,29 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 28,36 EUR. Bei 28,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 190.037 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,48 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,22 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,02 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Stresstest: Bankenaufsicht sieht EU-Banken für schwere Krise gerüstet

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen