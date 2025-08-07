DAX24.158 -0,1%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagmittag ins Plus

08.08.25 12:05 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagmittag ins Plus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 30,79 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,85 EUR 0,38 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 11:47 Uhr 0,7 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,84 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.575.977 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 30,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,16 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,78 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 58,51 Prozent sinken.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,02 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 15,03 Mrd. EUR, gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
