Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 30,07 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,07 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,35 EUR aus. Bei 30,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.018.920 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 32,09 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,81 EUR am 12.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 30,49 EUR.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie kann Aufwärtstrend nicht halten: Anleger und Analysten optimistisch

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingebracht

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten