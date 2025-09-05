Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 30,07 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,07 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,35 EUR aus. Bei 30,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.018.920 Deutsche Bank-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 32,09 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,81 EUR am 12.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 30,49 EUR.
Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Deutsche Bank-Aktie kann Aufwärtstrend nicht halten: Anleger und Analysten optimistisch
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingebracht
Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Mario Tama/Getty Images
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|Deutsche Bank Overweight
|Morgan Stanley
|14.08.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|17.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|12.08.2024
|Deutsche Bank Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen