Aktie im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag nordwärts

08.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 30,07 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,14 EUR 0,10 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,07 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,35 EUR aus. Bei 30,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.018.920 Deutsche Bank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 32,09 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,81 EUR am 12.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 30,49 EUR.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,90 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

