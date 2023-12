Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Vormittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 11,59 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,61 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 330.811 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 7,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 31,44 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,72 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 25.10.2023 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,56 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Aktie aus.

