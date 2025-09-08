Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 30,11 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 30,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.466.308 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 13,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,59 EUR im Jahr 2027 aus.

