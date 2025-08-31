Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 31,31 EUR nach.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 31,31 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,30 EUR nach. Bei 31,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 79.754 Aktien.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 14,69 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.08.2024 auf bis zu 25,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 18,21 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

