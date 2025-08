Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 31,52 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,52 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,63 EUR an. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,46 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 74.310 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,47 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,73 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 29,76 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

