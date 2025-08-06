DAX24.295 +1,6%ESt505.342 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Abschlägen

07.08.25 12:07 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 30,22 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 3,5 Prozent auf 30,22 EUR nach. Bei 29,41 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,97 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.348.954 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,83 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,66 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 21,71 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,73 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,40 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen