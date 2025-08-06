Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 29,89 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,5 Prozent auf 29,89 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,41 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.133.099 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 16,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2024 bei 23,66 EUR. Abschläge von 20,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,01 EUR aus.

Am 15.05.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 27,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

