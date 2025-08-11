Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Dienstagvormittag zu

Kurs der Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 30,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,12 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.138 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Gewinne von 19,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,57 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Abschläge von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

