Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX fester -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy Jefferies & Company Inc. gibt Hannover Rück-Aktie Buy
Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs Bayer-Aktie in Grün: Bayer stärkt Entwicklungsportfolio gegen Krebs
Kurs der Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Dienstagvormittag zu

12.08.25 09:23 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,87 EUR -0,04 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 30,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 30,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,12 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.138 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Gewinne von 19,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,57 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Abschläge von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

