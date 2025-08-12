Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 30,28 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 30,28 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,26 EUR ab. Mit einem Wert von 30,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 915.086 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 24,67 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,42 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 28,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2025 aus.

