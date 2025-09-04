DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DEUTZ zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 9,64 EUR zu.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 9,64 EUR. Bei 9,68 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 316.717 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (3,64 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,162 EUR je DEUTZ-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,587 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Auch nach Kursrally weiter interessant

Hot Stocks heute: Gerichtsurteil stärkt US-Techtitel - Deutz: Einstieg ins Drohnen Business - Enphase hat Potential

DEUTZ-Aktie nahe Langzeithoch - Oddo sieht Rüstungszukauf positiv