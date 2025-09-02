DEUTZ Aktie News: DEUTZ verliert am Dienstagnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 6,1 Prozent auf 9,34 EUR ab.

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 6,1 Prozent auf 9,34 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.348.171 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei 9,95 EUR markierte der Titel am 08.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,53 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 61,01 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,162 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,10 EUR an.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 518,10 Mio. EUR – ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,587 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

