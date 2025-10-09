DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von DEUTZ

DEUTZ im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,33 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 9,33 EUR. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 9,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.998 DEUTZ-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 6,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,84 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 142,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,155 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 07.08.2025 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,10 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 420,80 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,546 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.net

