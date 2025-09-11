DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 9,82 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 9,82 EUR. Bei 9,88 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,81 EUR. Zuletzt wechselten 277.396 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,95 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,32 Prozent. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,167 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 420,80 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,577 EUR in den Büchern stehen haben wird.

