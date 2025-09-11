DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.129 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
So bewegt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Freitagnachmittag zu

12.09.25 16:10 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:50 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 9,76 EUR zu. Bei 9,88 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 432.952 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 62,70 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,167 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,10 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,577 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie tiefer: Chef betrachtet Erfahrungen als Spitzensportler als Vorteil für Managertätigkeit

DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet

Deutz: Kapitalerhöhung zur Übernahme-Finanzierung

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
