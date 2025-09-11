DEUTZ Aktie News: DEUTZ legt am Freitagnachmittag zu

So bewegt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 15:50 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 9,76 EUR zu. Bei 9,88 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 432.952 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 9,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 62,70 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,167 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,10 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,577 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

