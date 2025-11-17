DAX23.722 -0,7%Est505.648 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.222 +1,1%Euro1,1602 -0,2%Öl64,39 +0,2%Gold4.081 ±0,0%
So bewegt sich DEUTZ

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag billiger

17.11.25 12:04 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag billiger

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 7,72 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,71 EUR -0,09 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 159.056 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. 28,90 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,84 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,17 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,161 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 430,40 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 493,30 Mio. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,534 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
