DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagmittag billiger
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 7,72 EUR ab.
Die DEUTZ-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 7,72 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 159.056 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. 28,90 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,84 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 50,17 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,161 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie an.
Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 430,40 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 493,30 Mio. EUR ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,534 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade
DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
