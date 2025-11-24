DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Aktienkurs aktuell

DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Montagvormittag zu

24.11.25 09:25 Uhr
DEUTZ Aktie News: Anleger greifen bei DEUTZ am Montagvormittag zu

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 7,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,65 EUR 0,06 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 7,59 EUR. Bei 7,61 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.625 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 31,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2024 bei 3,87 EUR. Mit einem Kursverlust von 48,95 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,163 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,60 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 430,40 Mio. EUR eingefahren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,521 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Verschnaufpause könnte bald enden

DEUTZ-Aktie fester: Berenberg startet Beobachtung des Titels mit "Buy"

Deutz: Am Rand des Abgrunds

mehr Analysen